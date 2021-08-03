نادٍ سعودي يسعى لضم أمين يونس

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أمين يونس في طريقه للانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أمين يونس يقترب من نادٍ سعودي

وأشار موقع Fussbaltransfers الألماني، إلى أن أمين يونس يمتلك عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا على أن اللاعب لا يُمانع من الانضمام إلى صفوفه، ولكنه لم يكشف عن هوية الفريق.

وفي السياق ذاته، لفت موقع “فوتبول إيطاليا”، إلى أن آينتراخت فرانكفورت يعتزم بيع أمين يونس لأحد الأندية السعودية، في صفقة قد تصل إلى 10 ملايين يورو، من أجل ضم نجم فريق ميلان، النرويجي ينس بيتر هاوجي.

ويلعب صاحب الأصول اللبنانية، الألماني يونس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء قادمًا من نابولي الإيطالي، وسيتعين على النادي الألماني تفعيل البند من أجل بيعه.

انطلاق الدوري 11 أغسطس

وتسعى الأندية السعودية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، يوم 11 أغسطس الجاري، وتم الكشف عن كرة المسابقة اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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