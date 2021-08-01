نادٍ عاصمي يُفاوض محمد الشناوي

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري أداءً مميزًا مع المارد الأحمر والمنتخب المصري الأولمبي خلال الفترة الأخيرة.

محمد الشناوي أبدع في أولمبياد طوكيو

وكان الشناوي صاحب الـ32 عامًا قدم مستويات مميزة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو قبل توديع البطولة من دور الثمانية في منافسات كرة القدم على يد المنتخب البرازيلي أمس السبت.

وكشف سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق عبر حسابه في “تويتر” إلى أن ناديًا عاصميًا يُفاوض الشناوي للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المفاوضات تتم في سرية تامة

وأضاف آل مغني إلى أن المفاوضات تمتاز بالسرية التامة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

النصر مهتم بضم الشناوي

وكانت تقارير أشارت إلى أن نادي النصر مهتم وبقوة بضم محمد الشناوي الذي ساهم في تتويج النادي الأهلي المصري بلقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و 2021، وذلك بعد رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز، لكن سيكون من الصعب على الأهلي التفريط في الشناوي خلال الفترة المقبلة.

ولكن بعد تألق الشناوي مع منتخب مصر تحت 23 عامًا في أولمبياد طوكيو، ستنهال عروض الاحتراف على الشناوي مع تقديم إغراءات مالية له وللمارد الأحمر لبيعه.

يذكر أن محمد الشناوي أيضًا كان ساهم في تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2020 التي أُقيمت فبراير الماضي في قطر.

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