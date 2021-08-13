نتائج الأهلي والفيصلي في انطلاقة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الأهلي والفيصلي في الظهور بشكل مميز في بداية مشوارهما بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة.

الأهلي والفيصلي في المباراة الافتتاحية:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرتين فقط في مبارياته الافتتاحية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل في 3 مواجهات.

على الجانب الآخر، فاز عنابي سدير مرة واحدة فقط خلال المباراة الافتتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مرات، وذلك قبل مباراة الأهلي والفيصلي اليوم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والفيصلي عند الساعة 8:55 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستويات مميزة ضد أندية المجمعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة