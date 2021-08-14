نتائج الفترة الصباحية بـ مهرجان ولي العهد لـ الهجن

المواطن - واس

تمكنت البكرة “النايفة” لمالكها ناصر بن عبدالله المسند من انتزاع الزمن الأسرع، وأفضل توقيت في الفترة الصباحية اليوم في سابع أيام منافسات مهرجان ولي العهد لـ الهجن بنسخته الثالثة، المقام حالياً على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، بزمن (06:12.25 دقائق ) والفوز بنوماس الشوط الثالث.

نتائج الـ18 شوطًا بـ مهرجان ولي العهد لـ الهجن

وشهدت الفترة الصباحية، 18 شوطاً عاماً، مخصصة لسن اللقايا (بكار – قعدان) لمسافة 4كلم، وجاءت بقية نتائج المركز الأول فيها على النحو التالي: “الجذابة” لعبدالله عياد ونيس الشمري، “المهند” لعامر بن راشد سعيد البريصي المري، “شاهين” لناشي بن أرضيان بن سعد البقمي، “لواهيب” لسعيد بطي محمد المري، “الحزم” لمحمد بن عبيد راشد المري، “شباء” لناصر بن عبدالله المسند، “أدهم” لعبدالله بن صالح العجمي، “الذيبة” لحمد بن راشد البريصي المري، “بتاع” لعلي بن سالم البريصي المري، “سهم” لعامر بن راشد البريصي المري، “مستشار” لحمد بن صالح الفهيدة المري، “وسام” لعايد بن مناور الظفيري، “شاهين” لمحمد بن حمد آل صافية المري، “عزامة” لخليف بن رشيد الحربي، “عز الجيش” للحميدي سالم الحميدي العديني، “نشرة” لشنار محمد الهاجري، و”هداد” للأهوم بن سعد بن طالب الفهيدة المري.

تفاصيل مضمار المنافسات

ويتضمن مضمار المنافسات في مهرجان ولي العهد لـ الهجن والبالغ طوله 10 كم، 7 مسارات مسفلتة، 3 منها مخصصة لملّاك الهجن من الداخل.

كما يتضمن المضمار، مسار للإعلاميين والقنوات الناقلة، و3 مسارات إضافية للملاك خارج المضمار، ويبلغ عرض المضمار عند خط البداية “نقطة الانطلاق” 40م، و12م عند خط النهاية.

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