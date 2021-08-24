نتائج القبول الإلحاقي في جامعة طيبة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، عن نتائج القبول الإلحاقي للمرشحين والمرشحات، وترقية الرغبات لعدد من الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة، وفروعها في ينبع وبدر والعلا، والحناكية وخيبر ومهد الذهب.

ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على نتائج القبول عبر هذا الرابط

آخر موعد لسداد الرسوم

وكانت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني كشفت أمس عن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي الجديد لطلاب التعليم عن بعد.

وقالت العمادة إن آخر موعد لسداد الرسوم هو يوم الخميس بعد القادم 25-1-1443 الموافق 2-9-2021 عبر نظام سداد الإلكتروني.

طريقة سداد رسوم جامعة طيبة

وأوضحت الجامعة أن السداد يتم فقط عبر نظام سداد للمدفوعات من خلال الدخول على نظام سداد ثم اختيار جامعة طيبة ثم إدخال الرقم الجامعي ومن ثم دفع الرسوم.

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وكانت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني كشفت أمس عن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي الجديد لطلاب التعليم عن بعد.

وقالت العمادة إن آخر موعد لسداد الرسوم هو يوم الخميس بعد القادم 25-1-1443 الموافق 2-9-2021 عبر نظام سداد الإلكتروني.

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