نتائج مهرجان ولي العهد للهجن 3 باليوم الثالث

المواطن - مروة نبيل

اُختتمت منافسات أشواط الفترة المسائية، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي انطلق، الأحد الماضي، في الطائف.

الفائزون بالأشواط الأربعة الأولى:

وجاءت نتائج الفائزين بالأشواط الأربعة الأولى خلال الفترة المسائية لثالث أيام سن المفاريد ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 3، كالتالي؛ الصميما للأمير تركي بن محمد بن فهد تتصدر الشوط الأول، فيما فاز لاضي للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالشوط الثاني.

ونجح حربة لـ هجن الطايلات في حسم صدارة الشوط الثالث من منافسات الأشواط المسائية، وتمكن لاهوم للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من تصدر الشوط الرابع.

نتائج الأشواط المسائية في مهرجان ولي العهد للهجن:

على الجانب الآخر، جاءت نتائج صاحب المركز الأول في الأشواط الـ16 خلال الفترة المسائية في مهرجان ولي العهد للهجن 3، بالترتيب على النحو التالي؛ الصميما للأمير تركي بن محمد بن فهد، لاضي للشيخ ناصر بن حمد، حربة لـ هجن الطايلات.

وتصدر الشوط الرابع، لاهوم للشيخ ناصر بن حمد، ثم تيم للشيخ ناصر بن حمد، نواف للأمير تركي بن محمد بن فهد، لابه لـ حمد جارالله البريدي، عزالجيش لـ رفيع سميحان الشمري، الوسميه لـ هجن الطايلات، نجران لـ حمد قبلان الصمصام.

وحسم الشوط الحادي عشر في مهرجان ولي العهد للهجن “الصميما” للأمير تركي بن محمد بن فهد، ثم نواف للأمير تركي بن محمد بن فهد، المملكة لـ ماجد محمد المري، ختال لـ حمد جار الله البريدي، سيوف لـ سعود محمد الدوسري، وجلمود لـ فيصل زعل العنزي الشوط الـ16 والأخير.

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