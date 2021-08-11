نتائج مهرجان ولي العهد للهجن 3 في الفترة الصباحية

المواطن - مروة نبيل

استُكملت، صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الرابع من النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

الفائزون بالأشواط الأربعة الأولى

وجاءت نتائج الفائزين بالأشواط الأربعة الأولى خلال الفترة الصباحية لرابع أيام سن المفاريد ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 3، كالتالي؛ الحذرة لـ محمد علوش الدوسري في الشوط الأول، حالول لـ سعد حمد المري بالشوط الثاني.

ونجح “سمحه” لصاحبه سلطان يعقوب السعيدي في تصدر منافسات الشوط الثالث ضمن منافسات النسخة الثالثة من المهرجان، فيما تمكن “شقران” لـ عبدالعزيز جابر العصيمي من خطف صدارة الشوط الرابع.

نتائج الأشواط الصباحية في مهرجان ولي العهد للهجن

وفي السياق ذاته، جاءت نتائج صاحب المركز الأول في الأشواط الـ16 خلال الفترة الصباحية في مهرجان ولي العهد للهجن 3، بالترتيب على النحو التالي؛ الحذرة لـ محمد علوش الدوسري، حالول لـ سعد حمد المري، سمحه لـ سلطان يعقوب السعيدي.

وتصدر الشوط الرابع، شقران لـ عبدالعزيز جابر العصيمي، ثم التماس لـ سلطان يعقوب السعيدي، شاهين لـ صالح حمد المري، شواهين لـ علي محمد المري، المتحد لـ محمد راشد المري، حربة لـ عاطف عطية القرشي، العنود لـ عاطف عطية القرشي.

وحسم الشوط الحادي عشر في مهرجان ولي العهد للهجن “سعادة” لـ ناصر محمد المري، ثم قود لـ ذياب عبدالهادي المري، العنود لـ عاطف عطية القرشي، ضبيان لـ علي فرج المري، فريده لـ محمد علي المري، والجذاب لـ عبدالعزيز معلاء السهلي حسم الشوط الـ16 والأخير.

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