نجم آخر من الزمالك على رادار دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أصبح لاعب آخر من الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، قريبًا من الانتقال لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية الموسم في مصر السبت الماضي.

الحزم معجب بقدرات يوسف أوباما:

وبعد اهتمام نادي الاتحاد بضم المصري طارق حامد من الفريق الأبيض، أصبح نادي الحزم قريبًا من ضم اللاعب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالفريق الأبيض قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وأكد حازم فتوح في تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأبيض ينتظر حسم نادي الحزم لتفاصيل الصفقة بالإضافة إلى موافقة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على إعارة اللاعب يوسف أوباما.

وكان يوسف أوباما أحرز 10 أهداف مع نادي الزمالك بموسم 2020/ 2021 في بطولة الدوري المصري التي تُوج بها الفريق بفارق 4 نقاط عن غريمه ومنافسه النادي الأهلي.

الاتحاد يحاول ضم طارق حامد:

وبوقت سابق، حسم نادي الزمالك مؤخًرا الجدل الذي أُثير حول اقتراب لاعبه المصري طارق حامد من الانتقال لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال صيف العام الجاري.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة الاتحاد في ضم حامد صاحب الـ32 عامًا وذلك بعد نهاية الموسم في مصر.

ونفى الفريق الأبيض بحسب التقارير وجود أي عرض من نادي الاتحاد لضم حامد خلال الفترة الحالية.

وربما ينتظر نادي الاتحاد لشهر يناير المقبل، من أجل توقيع العقد مع طارق حامد لاعب الزمالك حيث سيكون دخل الفترة الحرة له مع الزمالك، التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد والانضمام له بالمجان في صيف 2022.

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