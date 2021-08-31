نجم أتلتيكو مدريد يحل أزمة كبرى لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تحرك نادي برشلونة الإسباني، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فليكس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل يوم واحد من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى البارشا بناء على طلب من المدرب رونالد كومان، التعاقد مع مهاجم في ظل نقص العددي، مع إصابة سيرخيو أجويرو.

لماذا يرغب برشلونة في التخلص من أجويرو ؟

وذكر راديو “كتالونيا” الإسباني أن البارشا تقدم بعرض لضم جواو فليكس، لسد العجز الهجومي في صفوف النادي الكتالوني.

ويأتي ذلك بعد وجود رغبة من برشلونة للتخلص من مهاجمه الأرجنتيني أجويرو، وذلك قبيل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ32 عامًا انضم لصفوف البارشا في صيف العام الحالي قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

وذكر موقع ”توتو ميركاتو” الإيطالي أن أجويرو يرغب في مغادرة البارشا وذلك بعد رحيل مواطنه ليونيل ميسي لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ويعاني أجويرو من مشكلة في الوتر الداخلي للساق اليمنى، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضاف الموقع أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد لا يرحب بضم أجويرو بسبب كثرة إصاباته.

أتلتيكو مدريد قد يصدم البارشا:

وسيكون من الصعب على أتلتيكو مدريد التخلي عن جواو فليكس، في ظل اعتماد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عليه في الفترات المقبلة.

وكان جواو فليكس انضم لصفوف فريق أتلتيكو مدريد في عام 2019 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

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