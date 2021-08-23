نجم الاتحاد يكشف هوية كاتب تعليقه المثير للجدل

المواطن - محمد سمعه

خرج اللاعب البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن صمته، كاشفًا هوية الشخص الذي ورطه بتعليق أثار الجدل بعد قرار إدارة أنمار الحائلي بإقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قررت إدارة النادي إقالة المدرب كاريلي من تدريب الفريق بعد خسارة البطولة العربية أول أمس السبت ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

ماذا قال رومارينيو ؟

وكتب رومارينيو تعليقًا هجوميًّا عبر حسابه في ”الإنستجرام” قائلًا: ”شيء غريب ما هذا القرار !”، قبل أن يتم حذف التعليق.

نجم الاتحاد يعتذر:

وكشف اللاعب البرازيلي قبل قليل عبر خاصية Story في حسابه في “الإنستجرام” قائلًا باللغة البرتغالية: “الشخص الذي يُدير حسابي هو من كتب التعليق وليس أنا، أود الاعتذار لأي شخص إذا شعر بالإهانة، وأريد استغلال هذه الفرصة، لتوديع كاريلي وشكرًا له على كل ما قدمه للنادي”.

يذكر أن إدارة أنمار الحائلي كانت استقرت على إقالة كاريلي لعدم وجود رؤية واضحة لديه، من أجل تطوير مستوى الفريق الكروي الأول، إضافة إلى عدم رغبته في ضم مهاجم رغم احتياج الفريق لمهاجم بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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