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نجم النصر يوافق على الانضمام لـ الاتحاد
رغم اهتمام الاتفاق بضمه

نجم النصر يوافق على الانضمام لـ الاتحاد

2021/08/24
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نجم النصر يوافق على الانضمام لـ الاتحاد لاعبو النصر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - محمد سمعه

وافق اللاعب عبدالرحمن العبيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على الانضمام إلى نادي الاتحاد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال وكيل اللاعبين فهد سارح عبر “تويتر”: إن إدارة العالمي كانت تُفضل انتقال العبيد لنادي الاتفاق، لكن لاعب العالمي اختار الانتقال إلى الاتحاد.

نجم النصر يفضل الاتحاد رغم اهتمام الاتفاق:

وأضاف سارح أن اللاعب العبيد أعطى موافقته على الانضمام لنادي الاتحاد، ومتبقٍّ فقط موافقة العالمي على بيع المتبقي من عقده.

عبدالرحمن العبيد لاعب النصر

تعاقد العالمي مع قاسم أنهى الأمر:

وكانت تقارير أشارت إلى أن عبدالرحمن العبيد سيرحل عن النصر، بعد تعاقد أصفر العاصمة مع اللاعب محمد قاسم كظهير أيسر قادمًا من نادي الفيصلي.

يذكر أن أصفر العاصمة سيواجه فريق التعاون بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما سيلعب الاتحاد مع فريق الفيصلي مساء الجمعة المقبلة دوريًّا.


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