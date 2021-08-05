نسبة تطعيم المعلمين والمعلمات تجاوزت 95% بجدة

المواطن - جدة

كشف مدير تعليم، الدكتور سعد المسعودي، عن استعدادات التعليم لاستقبال الطلاب للدراسة حضوريًّا للعام المقبل.

وقال سعد المسعودي خلال لقاء مع قناة الإخبارية: إن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر من خلال توعية منسوبي التعليم بأهمية أخذ لقاحات كورونا.

فيديو | تعليم #جدة لـ #نشرة_النهار: مستعدون لاستقبال الطلاب للدراسة حضوريا.. ونسبة تطعيم المعلمين والمعلمات تجاوزت أكثر من 95 %#الإخبارية pic.twitter.com/b874w9gklb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2021

نسبة تطعيم المعلمين والمعلمات:

وأوضح أن نسبة المعلمين والمعلمات الذين أخذوا لقاح كورونا وصلت إلى أكثر من 95%، لافتًا إلى انطلاقة أمنة للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى ترحيل الكتب للمدارس من الأسبوع القادم، موضحًا: “هناك استعداد واضح في كل مدارسنا”.

ولفت: “هناك خطة لإدارة الأمن والسلامة في تعليم جدة وسيكون متابعة من خلال وسائل التعقيم والكمامة وأجهزة الحرارة”.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

تحصين الفئة العمرية من 12- 18:

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

أهمية الجرعة الثانية:

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم- بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

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