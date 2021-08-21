نصائح للوالدين.. احرصوا على تنمية قدرات الأطفال بعيدًا عن الأجهزة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت أخصائية تنمية قدرات الأطفال عروب الميمني، بضرورة الحرص على تنمية قدرات الأطفال الصغار الذهنية حتى يكتسبوا الإبداع والتفكير؛ إذ إن إعطاءهم الأجهزة الإلكترونية يجعلهم يقضون معظم أوقاتهم في مشاهدة أفلام الكرتون أو مقاطع اليوتيوب، مبينة أن الأطفال بحاجة إلى تنمية مهارات التواصل والقدرات بالوسائل التقليدية أيضًا.

قراءة الكتب والقصص:

وأشارت الميمني لـ”المواطن“، إلى أن أهم وسائل تنمية قدرات الأطفال هي الكتب والقصص والقراءة، إذ تعتبر القراءة الوسيلة التي من خلالها يستكشف الطفل الكثير عن العالم وعن البيئة المحيطة به، وتساعده على فهم مواده الدراسية وتعزيز القدرة الإبداعية الذاتية لديه، وهناك ألعاب الذكاء التي تعلمه بعض القدرات، مثل لعبة البازل التي تنمي قدراته البصرية والإدراكية للطفل وتساعده على زيادة قدرته على التركيز.

هواية الرسم والزخرفة:

ولفتت إلى أن الرسم والزخرفة تساعد على تنمية ذكاء الطفل، وذلك عن طريق تنمية هواياته في هذا المجال، وتقصي أدق التفاصيل المطلوبة في الرسم، بالإضافة إلى تنمية العوامل الابتكارية لديه عن طريق اكتشاف العلاقات وإدخال التعديلات حتى تزيد من جمال الرسم والزخرفة، فرسوم الأطفال تدل على خصائص مرحلة النمو العقلي، ولاسيما في الخيال عند الأطفال، بالإضافة إلى أنها عوامل التنشيط العقلي والتسلية وتركيز الانتباه.

الاهتمام بالجسد السليم:

وشددت على ضرورة توجيه الأطفال إلى ممارسة الرياضة فهي هامة جدًّا لتنمية ذكاء الطفل، ولكونها تبعد الكسل والخمول من العقل والجسم وبالتالي تنشط الذكاء، ولذا جاءت الحكمة التي تقول- العقل السليم في الجسم السليم- دليلًا على أهمية الاهتمام بالجسد السليم عن طريق الغذاء الصحي والرياضة حتى تكون عقول أطفالنا سليمة ودليلًا على العلاقة الوطيدة بين العقل والجسد، ويبرز دور التربية في إعداد العقل والجسد معًا.

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