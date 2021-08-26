نصائح مهمة لاختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للطفل

المواطن - الرياض

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول عدة رسائل توعوية لاختيار الحقيبة المدرسية المناسبة تحت شعار “لعودة مدرسية صحية”؛ والتي تهدف إلى رفع وعي الطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز الممارسات الصحية لديهم.

اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة:

وأكد التجمع الأول على أهمية اختيار الحقائب المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، والتي ينبغي أن لا يزيد وزنها عن 15% من وزن الطفل، كما يجب أن يكون حزام الكتف مبطناً وألّا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، بالإضافة على أهمية احتوائها على جيوب متعددة لتوزيع الوزن.

وأوضح أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة، لا سيما عند المشي بها لمسافات طويلة، كما حذّر من استخدام الحقيبة المدرسية ذات العجلات؛ لأنها قد لا تتناسب مع حجم الطفل، موضحاً بأن ثقل الشنطة وحجمها قد يؤديان إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.

فحص مبكر:

كما نوّه على أهمية الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشاكل الهيكل العظمي للطفل، لتجنب حدوث أي مضاعفات -لا سمح الله- مع الوقت، حيث يمكن الفحص عن طريق فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وفحص اللياقة والفحص الاستكشافي.

وجاءت حملة التجمع الأول تزامناً مع العودة المدرسية واستكمالاً لجهوده التوعوية، بتهيئة الطلاب وأولياء أمورهم ورفع نسبة الوعي لديهم بالأنماط الدراسية الصحية، والتعريف ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية ودورها الإيجابي في تعزيز صحة الفرد والمجتمع، إضافةً إلى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

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