نصائح هامة للطلاب لضبط الساعة البيولوجية قبل الدراسة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية نفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن، بضرورة تعويد الطلاب والطالبات الذين سيتجهون لمقاعد الدراسة والذين شملهم القرار بعد تلقي لقاح كورونا على ضبط الساعة البيولوجية من الآن سواء لمواعيد النوم أو الاستيقاظ، مما يساعد كثيرًا على التهيئة النفسية عند بدء الدراسة.

ساعة داخلية في المخ:

وأوضحت لـ”المواطن“، أن الساعة البيولوجية للجسم هي في الأساس ساعة داخلية يتحكم بها المخ وتعمل على مدار 24 ساعة، وهي التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ على مدار اليوم بشكل منتظم، إذ يسيطر المخ على إيقاع الساعة البيولوجية، ومع ذلك، فإن إيقاع الساعة البيولوجية يتأثر أيضًا بالعوامل الخارجية مثل الضوء والظلام، فعندما يعم الظلام، ترسل العين إشارة إلى المخ أن الوقت قد حان ليشعر الجسم بالتعب، فيرسل المخ بدوره إشارة إلى الجسم لإطلاق الميلاتونين الذي يجعل الجسم متعبًا، ولذلك يتزامن إيقاع الساعة البيولوجية مع دورة النهار والليل، وعلى هذا الأساس ننام ليلًا ونستيقظ صباحًا، وهذا ما يدعو الأبناء الدارسين بعدم السهر وضبط مواعيد النوم من الآن.

أعراض اضطرابات النوم:

وأشارت إلى أن أهم أعراض اضطرابات الساعة البيولوجية هي صعوبة بدء النوم، النعاس أثناء النهار، ضعف التركيز، صعوبة في الحفاظ على النوم، ضعف في الأداء، بما في ذلك انخفاض في المهارات المعرفية، صعوبة استعادة النوم، الصداع، الشكوى من الأرق، ومن هنا فإنه قبل بدء العام الدراسي يجب تهيئة الجسم في ضبط الساعة البيولوجية، حتى لا يواجه الطلبة الدارسون صعوبة الاستيقاظ أو النعاس الشديد في فترات النهار أو الشعور بالتعب والخمول.

مواعيد ثابتة للنوم:

وتابعت هويدا أن هناك بعض النصائح الهامة لتفادي إشكالية اضطرابات الساعة البيولوجية وهي، الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يوميًّا، وتجنب القيلولة في غير موعدها، وتجنب الإجهاد والتعب، وقلة النوم، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع الفصل بين موعد ممارسة الرياضة وموعد النوم، وتجنب مشروبات الكافيين قبل النوم بستة ساعات على الأقل، بالإضافة إلى تجنب الوجبات الدسمة وشرب السوائل قبل النوم، وتهيئة البيئة المحيطة عند النوم بما في ذلك الضوء والضوضاء، ودرجة حرارة الغرفة، والتوقف عن استخدام الإلكترونيات قبل النوم بنصف ساعة على الأقل.

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