نصراوي يشكر إدارة الهلال على صفقة بيريرا

المواطن - مروة نبيل

فاجأ عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني متابعيه بعد إشادته بإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بعد الاقتراب من حسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا.

آل مغني يشيد بإدارة الهلال بسبب بيريرا

وقال سعد آل مغني: “وأنا أشاهد متابعيني الهلاليين فرحانيين بالتعاقد مع بيريرا.. افرح لفرحتهم حتى لو اختلفت معاهم في الميول يبقون غالين وعزيزين على الرياضة تجمع ولا تفرق”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شكرًا إدارة الهلال على التعاقد مع لاعب إضافة للدوري وإضافة لعدد متابعين الدوري السعودي من جميع انحاء العالم”.

الزعيم في طريقه لحسم الصفقة

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل نجحت في التوصل إلى اتفاق مع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لضم البرازيلي ماثيوس بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان البرازيلي بيريرا قد أصدر قبل بضعة أيام بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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