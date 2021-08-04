نصراوي ينصح العويس بأمر غير متوقع حول ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

وجه سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر سابقًا، نصيحة غريبة إلى الحارس محمد العويس حارس النادي الأهلي بسبب صفقة ماثيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي، الذي أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الهلال.

النصيحة الموجهة لحارس الأهلي:

وغرد آل مغني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أنصح الحارس محمد العويس، إذا أردت الاستمرار في حراسة المنتخب أمام الهلال، خذلك إجازة، بيريرا جاي لـ الهلال”.

جمهور الهلال يشيد بإدارة ابن نافل لحسم صفقة ماثيوس بيريرا:

وفي وقت سابق، حرص جمهور نادي الهلال على توجيه رسالة إلى فهد بن نافل رئيس النادي، وذلك بعدما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الزعيم أصبح قريبًا من ضم اللاعب البرازيلي من ويست بروميتش.

ودشن جمهور الزعيم وسمًا بعنوان “الهلاليين يشكرون بن نافل”، وذلك تقديرًا لإدارة الزعيم التي تحركت لحسم الصفقة بعد وجود اهتمام من قبل ناديي واتفورد وليستر سيتي الإنجليزيين لضم اللاعب البرازيلي.

الهلال سيحسم ثاني صفقة أجنبية له:

وفي حال نجح الهلال، في ضم ماثيوس بيريرا سيكون ثاني صفقة أجنبية للفريق بعد ضم المالي موسى ماريجا.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لحسم أهم الصفقات للفريق وذلك من أجل المنافسة على دوري المحترفين وكأس الملك والسوبر المحلي ودوري أبطال آسيا.

وسيلعب الهلال في منتصف سبتمبر المقبل مع فريق استقلال طهران الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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