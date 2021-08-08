نقص فيتامين B12 يسبب 3 أضرار عصبية خطيرة 

المواطن- متابعة

يعتبر فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، والتي يحتاجها لتوليد خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، وحماية الجهاز المناعي والعصبي، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب.

أضرار نقص فيتامين ب 12

ويسبب نقص فيتامين B12 فقر الدم الخبيث. وقد يسبب اعتلالًا عصبيًا شديدًا يؤدي بدوره إلى الإعاقة. كما يؤدي نقصه إلى عدم تكوين الطبقة العازلة حول الخلايا العصبية.

ونصح موقع ميديك فوريوم الطبي بضرورة كشف نقص فيتامين B12 في الجسم، قبل الوصول لمستويات خطيرة.

وقدم الموقع شرحًا دقيقًا لآلية عمل فيتامين B12، حيث يتم الحصول عليه من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض، ما يتطلب بروتينًا سكريًا، لامتصاص الفيتامين في المعدة.

وتخلق الخلايا الجدارية للمعدة عاملًا جوهريًا يرتبط بـ فيتامين ب12 يسمح بامتصاص المغذيات في الأمعاء، حيث يُستخدم الفيتامين كعامل مساعد للإنزيمات التي تشارك في تشكيل الحمض النووي والأحماض الدهنية والمايلين، والطبقة العازلة حول الخلايا العصبية، ليتم بعد ذلك تخزين الفائض منه في الكبد.

ويحدث، أحيانًا، خلل في الجهاز المناعي بحيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الجدارية للمعدة، ويمنعها من تكوين العامل الجوهري، مما يسبب نقصًا في الفيتامين يؤدي إلى إبطاء تشكيل الحمض النووي ويسبب فقر الدم الضخم (الأرومات).

أعراض نقص فيتامين B12

وتشمل أعراض نقص الفيتامين ما يلي: التعب، الانخفاض بالوزن، فقدان الإحساس بالأطراف، الاهتزاز، اللسان المطلي، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تغييرات في المزاج، ضعف الرؤية واضطرابات في النوم.

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