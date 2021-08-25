نهب مروحية روسية في مطار كابل

المواطن - متابعة

أعلنت شركة طيران مدنية روسية عن تعرض مروحية تابعة لها لعملية نهب في مطار كابل، بالتزامن مع استمرار حالة الفوضى التي تسود المطار منذ سقوط المدينة في قبضة حركة طالبان قبل حوالي 10 أيام.

نهب الوجبات الغذائية

ونقلت روسيا اليوم عن ممثلة عن شركة Utair الروسية القول إن أشخاصًا مجهولين تسللوا في 17 أغسطس الجاري إلى داخل المروحية وكسروا ونهبوا الصندوق الخاص بمعدات الطوارئ الذي كان يحتوي على احتياطيات الوجبات الغذائية، وقاموا بإتلاف الأثاث الداخلية للمروحية.

فوضى في مطار كابل

وشهد مطار كابل على مدى الأيام العشرة الماضية حالة من الفوضى والتزاحم والتدافع؛ من أجل الصعود إلى متن الطائرات التي تجلي الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان المتعاونين مع السلطات الأجنبية حيث أرسلت العديد من الدول طائرات عسكرية ومدنية لإجلاء العالقين في المطار.

يذكر أنه منذ دخول حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية، هرع آلاف الأشخاص الذين عملوا مع القوات المسلحة الغربية على مدار العشرين عامًا الماضية إلى المطار آملين بالحصول على مكان على متن إحدى طائرات النقل العسكرية.

ووجد آلاف الأفغان أنفسهم، عالقين في المطار بين نقاط تفتيش أقامها مقاتلو طالبان وسياج شائك مدّه الجيش الأميركي، في سعيهم اليائس للصعود في أي طائرة مغادرة هربًا من حكم الحركة بعد سيطرتها مجددًا على البلد.

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