نهر يخرج عن مجراه الطبيعي في السودان ويقترب من الفيضان

المواطن - متابعة

أعلنت لجنة الفيضانات في السودان عن خروج نهر الدندر عن مجراه الطبيعي، مسجلًا عند محطة قياسه التابعة لوزارة الري والموارد المائية بمدينة الدندر 12.96 متر.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن “المنسوب وصل إلى 13 مترًا، ما يعني أن 4 سنتيمترات تفصل نهر الدندر من دخول مرحلة الفيضان المحتمل”.

قوة تيار:

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن “قوة تيار المياه وسرعة جريانها تتسارع بشكل قياسي، وهناك مخاوف من أن يجرف الفيضان المساحات الزراعية للزراعة التقليدية المحاذية لشريط النهر في المناطق المنخفضة، إضافة إلى المساحات المزروعة بالخضر والفاكهة”.

استقرار النيل الأزرق:

من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن النيل الأزرق يشهد استقرارًا وثباتًا في مناسيبه عند مدينة سنجة.

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