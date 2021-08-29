نوير يحافظ على نظافة شباكه في 205 مباريات

المواطن - محمد سمعه

نجح الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق إنجاز فريد، وذلك بعد فوز فريقه على هيرتا برلين مساء أمس السبت بالجولة الثالثة من الدوري الألماني.

نوير يحقق إنجازه في مباراة هيرتا برلين

وكان الفريق البافاري تمكن من الفوز على هيرتا برلين بخماسية دون رد سجلها كل من روبيرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف وهدف لكل من توماس مولر واللاعب جمال موسيالا.

وكتب الحارس الألماني عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: ” فوز الأمس على هيرتا برلين مميزًا بالنسبة لي.. مباراتى رقم 205 التي نجحت في الحفاظ على نظافة شباكي بها، لم أعتقد أنه من الممكن كسر الرقم القياسي لأوليفر ريك (204 مباريات)، أعلم أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهد جماعي”.

وأضاف حارس البايرن: “أنا سعيد بما حدث”.

قائد البايرن حقق رقمه خلال 441 مباراة

وسجل نوير قائد بايرن ميونخ هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في البوندزليجا مع شالكه وبايرن ميونخ.

ويحتل بايرن ميونخ حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني برصيد 7 نقاط من فوزين على كولن وهيرتا برلين وتعادل مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يتواجد في المجموعة الخامسة مع أندية برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني” في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ تُوج بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه في العام الماضي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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