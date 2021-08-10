نيمار يحسم مصير انضمام ميسي لـ سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني السابق حول الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية بالفترة المقبلة.

نيمار لا يدري قرار ميسي:

وأكد نيمار للمدافع الألماني كيرير لاعب باريس سان جيرمان أنه لا يدري ما هو قرار النجم الأرجنتيني حول الانضمام لـ باريس سان جيرمان أو الانتقال لفريق آخر.

وأعرب نيمار عن رغبته في انضمام نجم برشلونة السابق لصفوف النادي الباريسي في الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق آخر كشفت تقارير الخسائر المالية المتوقعة لنادي برشلونة، بعد رحيل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا.

برشلونة سيخسر 137 مليون يورو:

وبحسب موقع Infobae الإخباري فإن خسائر برشلونة المالية، سوف تصل إلى 137 مليون يورو بعد رحيل النجم الأرجنتيني.

وسيتم انخفاض مبيعات قميص النادي الكتالوني بخسارة مالية تصل إلى 77 مليون يورو بالإضافة لخسائر مالية قدرها 17 مليون يورو نتيجة انخفاض مبيعات تذاكر المباريات الخاصة ببرشلونة.

ويُعد ميسي من ناشئي برشلونة، حيث انضم لأكاديمية النادي في عام 2000 وعمره 13 عامًا وصعد للفريق الكروي الأول بالبارشا في عام 2004.

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