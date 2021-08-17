نيوم قد تكون الشريك القادم لـ بوليوود في الإنتاج

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة The Economic Times الهندية إن نيوم السعودية تقدم نفسها اليوم كوجهة تنافسية لصناعة الأفلام الهندية، وتوفر أيضًا تعليمًا مهنيًا مستهدفًا لتطوير المواهب ذات المستوى العالمي، وبالإضافة إلى ذلك فهي تدعم رواد الأعمال بتمويل مبتدئ وقائم على الحوافز؛ وتوفر بنية تحتية عالمية المستوى كما تستغل التكنولوجيا لتوسيع العملية الإبداعية إلى ما وراء الحدود الحالية.

وقال التقرير: لا تزال بوليوود واحدة من أكثر صناعات الأفلام ديناميكية على مستوى العالم، وتقدر قيمة بوليوود بنحو 2.4 مليار دولار في عام 2020، وتنتج سنويًا أفلام أكثر من أفلام هوليوود، بما في ذلك العديد من الأفلام المنتجة خارج الهند، ومثل أي صانع أفلام، يبحث المنتجون الهنود دائمًا عن مواقع جديدة توفر الدعم اللوجستي لمنح المنتجين ميزة تنافسية.

وتابع التقرير: وبينما تتمتع بوليوود بعلاقات وثيقة وتاريخية مع منطقة الخليج العربي، إلا أن السعودية تحديدًا وبشكل خاص في نيوم قامت بإنشاء أول مركز إعلامي متكامل حقًا في المنطقة، ما يوفر فرصة مثيرة للمنتجين الهنود مع مواقع فريدة ومتنوعة لم يتم استخدامها من قبل، وذلك بالإضافة إلى دعم خدمات الإنتاج.

وأردف التقرير: هذا النظام البيئي للوسائط المتكاملة بالكامل غير موجود حاليًا في أي مكان آخر في العالم.

وتقع نيوم في شمال غرب السعودية وتتمتع بوصلات نقل سهلة إلى مومباي، وهي جزء من خطة رؤية السعودية 2030 لمستقبل المملكة، وأحد العناصر المهمة في خطط نيوم هو تطوير قطاع صناعات إعلامية نابضة بالحياة نظرًا لقدرات قوتها الناعمة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ولبدء تطوير النظام البيئي الإعلامي، تقدم نيوم مخطط حوافز إنتاجية جذابة للغاية لجذب صانعي الأفلام الهنود الذين يمكن أن يكونوا من بين أول المستفيدين من عرض نيوم.

مركز إعلامي عالمي في نيوم ينافس عالميًا

ويتولى واين بورغ مهمة إنشاء مركز إعلامي Media Hub في نيوم، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الأدوار القيادية في وسائل الإعلام والصناعات الإبداعية، بما في ذلك مبادرات بناء الصناعة في الشرق الأوسط.

وقال بورغ: هناك فرصة هائلة لبناء أول مركز إعلامي متكامل تمامًا وفي المنطقة مدعومًا بأكثر الأماكن تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، ونحن نهدف إلى إنشاء مركز إعلامي عالمي المستوى تستحقه المنطقة والذي يسمح لها بالمنافسة والمشاركة في الصناعة العالمية.

تصوير فيلم من هوليوود

ويُذكر أن الإنتاج التلفزيوني والأفلام قد بدأ على قدم وساق، حيث يتم تصوير أكبر فيلم هوليوودي في المنطقة حاليًا وهو في مرحلة ما قبل الإنتاج مع بدء التصوير في أوائل سبتمبر 2021 ويناير 2022.

تجربة إنتاج لا مثيل لها

وأضاف بورغ: نحن على بعد خمس ساعات فقط بالطائرة من مومباي ونقدم لصانعي الأفلام الهنود تجربة إنتاج لا مثيل لها، ودعمًا لوجستيًا سريعًا، مع إمكانية الوصول إلى أطقم موثوقة وعالمية المستوى ومعدات على أحدث طراز.

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