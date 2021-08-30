 هاتف آيفون 13 يتضمن تقنية اتصالات فريدة من نوعها

المواطن- متابعة

كشفت تقارير تقنية عالمية أن هاتف آيفون 13 المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها.

وبحسب وكالة سبوتنيك نقلًا عن موقع The Verge التقني، فإن هاتف آيفون 13 المرتقب سيحتوي على تقنية الاتصالات بالأقمار الصناعية، غير المستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن شركة آبل الأمريكية أضافت شريحة كوالكوم إكس 60 الجديدة من نوعها، والتي تتيح الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، هذا يعني أنها قد تتوافق للعمل على خدمة ستارلينك للإنترنت، التي سبق وقدمها رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على أنها خدمة بديلة لنقل الإنترنت، لتجنب المخاطر الشائعة للإنترنت المرتبطة بالخصوصية.

ويوجد أيضًا شركات أخرى منافسة لـ ستارلينك، مثل شركات هوغسينت، وأون ويب، وإمارسات، للاندماج مع خدمات الجيل الخامس للاتصالات الأرضية الجديدة.

وإذا صح التقرير، فإن الهاتف الجديد من آبل سيكون قابلًا لكي تعمل عليه كل هذه الأقمار الصناعية.

مميزات هاتف آيفون 13

وفي حين أن التسريبات الجديدة الخاصة بهاتف آبل المنتظر آيفون 13، تقول إن الشركة ستزيد من سعر هاتفها الجديد مقارنة بالإصدارات السابقة، إلا أنه يمتاز بعدد من المميزات المهمة.

على سبيل المثال، سيكون هناك ميزة تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور كاميرا الهاتف التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي.

وتمنح هذه الميزة المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية.

ولكي يكون هذا النظام فعالًا، طورت آبل نظام الفلاتر على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي آيفون 13 تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة، وقد كانت النسخ السابقة من هواتف آيفون تحتوي فلاتر تعمل على الصورة بأكملها فقط.

كذلك سيأتي الهاتف الجديد بذاكرة تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وذلك لاستيعاب مقاطع الفيديو ذات الحجم الكبير.

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