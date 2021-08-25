هاري كين: سأبقى في توتنهام

المواطن - مروة نبيل

حسم المهاجم هاري كين موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد أنباء انضمامه إلى مانشستر سيتي هذا الموسم.

كين يريد الرحيل

وسبق أن أعرب هاري كين صاحب الـ27 عامًا، رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى من أجل الفوز بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويضغط كين من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إلا أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير متمسكة باستمراره، ورفضت عرضًا أوليًا وصلت قيمته إلى 125 مليون إسترليني.

هاري كين يؤكد استمراره

وأعلن هاري كين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الأربعاء، عن بقائه مع توتنهام وذلك بعد رفض مالك النادي، دانييل ليفي العروض المقدمة له من مانشستر سيتي.

وقال كين في بيانه: “كان أمرًا مذهلًا أن أرى الاستقبال الذي تلقيته من جمهور سبيرز يوم الأحد، إضافة إلى قراءة بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها في الأسابيع القليلة الماضية، سأبقى في توتنهام، وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح”.

توتنهام هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل مميز بقيادة مدربه الجديد، البرتغالي نونو سانتو، ليحتل المركز الخامس بالتساوي مع وست هام، تشيلسي، ليفربول وبرايتون.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة