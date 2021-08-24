هاسي لا يفوز آخر 6 مباريات بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح المدير الفني بيسنيك هاسي لتحسين سجله في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقيادة فريقه الأهلي لتجاوز عقبة ضمك.

هاسي يبحث عن فوز غائب

ولم يتمكن بيسنيك هاسي من تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات له مع فريقي الأهلي والرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره مع مدربه الجديد هاسي هذا الموسم، بالتعادل مع الفيصلي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تعادل مع الحزم بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية.

الأهلي ضد ضمك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد ضمك عند الساعة 8:45 مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأهلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

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