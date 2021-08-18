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هبوط شعبية بايدن لأدنى مستوى
مع انهيار الحكومة الأفغانية

هبوط شعبية بايدن لأدنى مستوى

2021/08/18
الساعة 1:17 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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هبوط شعبية بايدن لأدنى مستوى
المواطن - متابعة

أظهر استطلاع نظمته “رويترز” تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 نقاط إلى أدنى مستوى له حتى الآن، مع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن واستيلاء طالبان على أفغانستان.

أدنى مستوى: 

وخلص استطلاع الرأي الذي أُجري يوم الاثنين إلى أن 46 في المائة من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن في منصبه فيما يعد أدنى مستوى تم تسجيله في استطلاعات الرأي الأسبوعية منذ تولى بايدن منصبه في يناير.

وكانت هذه النسبة منخفضة أيضًا عن نسبة 53 في المائة أبدت تأييدها لبايدن خلال استطلاع مماثل يوم الجمعة.

وتراجعت شعبية بايدن بعد أن دخلت طالبان العاصمة كابل منهية الوجود العسكري الأمريكي الذي استمر 20 عامًا وكلف دافعي الضرائب أكثر من تريليون دولار وأزهق أرواح آلاف الأمريكيين وحلفائهم، وعشرات الآلاف من الأفغان.


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