هتان باهبري يحسم وجهته المقبلة

المواطن - مروة نبيل

حسم هتان باهبري وجهته الجديدة بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

هتان باهبري في طريقه للشباب

ونشر الإعلامي سلمان المطيويع صورة هتان باهبري بقميص نادي الشباب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “من نادي كبير إلى نادي كبير.. بالتوفيق يا كابتن.. الهلال.. الشباب”.

وارتبط اسم هتان باهبري بالانتقال إلى صفوف الشباب أو الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت تقارير أن إدارة الراقي قدمت عرضًا رسميًا لوكيل أعماله، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ودخل باهبري صاحب الـ29 عامًا في الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على موافقة ناديه، الأمر الذي يسهل من عملية المفاوضات معه.

باهبري مع الهلال

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع باهبري في بداية عام 2019 بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ولكنه لم يُشارك بشكل أساسي معه طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب هتان باهبري 27 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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