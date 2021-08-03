هتان باهبري يقترب من الشباب

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن هتان باهبري في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هتان باهبري في طريقه للرحيل

وأكد الإعلامي الرياضي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هتان باهبري خارج حسابات نادي الهلال ولن يُجدد عقده، مضيفًا: “نادي الشباب أكثر المهتمين باللاعب وقريب جدًا من الانتقال له”.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع هتان باهبري في بداية عام 2019 بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ولكنه لم يُشارك بشكل أساسي معه طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يدعم صفوفه

وتسعى إدارة الشباب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، خاصة أنه قدم أداء مميزًا في الموسم الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي في المركز الثاني، ويستعد للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

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