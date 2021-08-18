هجر يوافق على جدولة مستحقاته مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي هجر موافقتها على جدولة المستحقات المالية المتأخرة لدى نادي الاتحاد، لمساعدته في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

هجر يجدول مستحقاته

وأصدر النادي بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، جاء فيه: “تقديراً لنادي الاتحاد وجماهيره وحرصاً من إدارة نادي هجر على دعم ممثل الوطن في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. وافقت الإدارة على جدولة المستحقات لدى نادي الاتحاد”.

وأشار البيان إلى أن مستحقات نادي هجر تبلغ 7 ملايين و250 ألف ريال، سيتم سداد 3 ملايين ريال حاليًا من أجل حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي، والذي يبلغ 4 ملايين و250 ألف ريال خلال شهر من تاريخه.

وجاء في ختام البيان: “تود إدارة نادي هجر أن توضح لجماهيرها حرصها التام على حفظ حقوق النادي، إضافة إلى دعمها الكامل لممثل الوطن في مهمته العربية متمنين له ولكافة الأندية السعودية دوام التوفيق”.

الاتحاد يقدم أوراق الكفاءة المالية

وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا عن إنهاء كافة المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية رسميًّا، حيث قدم كافة الالتزامات إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها، تمهيدًا للحصول عليها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة الكفاءة المالية سريعًا، من أجل تسجيل البرازيلي إيغور كورونادو، كما أنها تسعى للتعاقد مع مهاجم جديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة