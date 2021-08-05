هدية الزمالك لـ الأهلي بـ ترتيب الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

ساعد تأجيل مباريات نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري بطلب منه مؤخرًا في صعود الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري، مما تسبب في وضع ضغط كبير على الفريق الأبيض.

الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف

وكان الأهلي صعد إلى صدارة الترتيب، وذلك بعد الفوز على فريق وادي دجلة بثنائية لهدف مساء أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين.

وأثناء انشغال الأهلي بالمباريات الإفريقية ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2021 التي تُوج بها المارد الأحمر يوم 10 يوليو الماضي، طلب الزمالك تأجيل مبارياته حتى يخوض الأهلي كل مؤجلاته دوريًا وهو ما تحقق حيث خاض المارد الأحمر كل مؤجلاته ونجح في الوصول إلى النقطة رقم 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثاني، لكن الأهلي متفوق بفارق الأهداف.

وكان من المنتظر مواجهة النادي الأهلي لفريق سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، لكن اللقاء تأجل لمساء بعد غد السبت حيث يقام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وقبله بساعتين، يلعب فريق الزمالك مع نادي غزل المحلة بالجولة الـ28 من الدوري والمؤجلة بين الفريقين.

حقيقة شجار محمد شريف مع الشحات !

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شريف مهاجم الأهلي المصري خرج في بث مباشر عبر حسابه في ” الإنستجرام” أمس الأربعاء لينفي تمامًا دخوله في شجار مع اللاعب حسين الشحات، وذلك خلال مباراة وادي دجلة، حيث التقطت عدسات الكاميرا الناقلة للمباراة صراخ محمد شريف المتكرر قبل استبداله وذلك بعد ضياع فرصة تسجيل هدف ثالث لـ الأهلي من قبل حسين الشحات.

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