هذه الألعاب تفيد أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت أخصائية تنمية قدرات الأطفال عروب الميمني، أن بعض الأطفال يصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الذي يؤثر عليهم ويمكن أن تظهر أعراضه في وقت مبكر بين سن 3 و 6 سنوات حتى سن البلوغ، وهو أكثر شيوعًا لدى الذكور عن الإناث.

وبينت أن هذا الاضطراب ليس مرضًا واحدًا، بل ينقسم إلى شقين، هما قصور الانتباه وفرط الحركة، ويجب توافر الركنين معًا بعلامات واضحة، مع الوضع في الاعتبار أن أحدهما قد يغلب على الآخر، مع وجود الآخر وملاحظته بسهولة.

تعريف اضطراب فرط الحركة:

وقالت إن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هي حالة تتسم بظهور مؤشرات مثل زيادة النشاط وفقدان التركيز، وهو اضطراب دماغي معقد، وحالة من النشاط الغير طبيعي التي تؤثر على علاقة الشخص بالآخرين ومواجهة صعوبة في التعامل معهم بالإضافة إلى أنها تؤثر على نجاح الشخص في المدرسة أو العمل، ويؤثر اضطراب فرط الحركة على الانتباه والجلوس وعدم التحكم في السلوك.

ولم يتمكن الأطباء والعلماء من تحديد سبب لهذا المرض حتى الآن، ولكن التشخيص المبكر والعلاج السريع والمناسب لهذا الاضطراب كأي مرض آخر يعطي فرصة أكبر للحصول على أفضل النتائج ومساعدة الطفل على التأقلم والتكيف في ممارسة حياته اليومية الطبيعية.

السباحة والرسم والتلوين:

ولفتت أن هناك العديد من الألعاب المناسبة لهذه الفئة وهي:

الرسم والتلوين، فهي من النشاطات الفنية التي تستدعي عملًا جانبيًا للمخ وبالتالي تساعد على الشعور بالهدوء وتعمل على تنمية مهارة التركيز.

السباحة، وتعني حركة دائمة والتزامًا ومتعة وسعرات حرارية محترقة.

ألعاب التفكير، مثل مكعب الألوان وألعاب التركيب والتي تعد نشاطًا ممتازًا للعقل.

فنون الكاراتيه، وهي من أفضل القنوات التي يمكن أن يخرج فيها الطفل طاقته.

الصلصال، وهذه من أهم الألعاب التي ينصح بها الأطباء وخبراء التربية، لأنها تساعد الطفل على التركيز، وتنمية مهاراته الحركية والبصرية.

البازل، إذ يمكن تقديم له البازل بالشخصيات المحببة له أو التي تناسب اهتماماته، فانشغال الطفل في هذه اللعبة تعلمه الصبر والإصرار والثقة في النفس.

ألعاب فيديو مخصصة:

واختتمت الإخصائية عروب بالقول، هناك ألعاب فيديو مصممة خصيصًا لهذه الفئة يمكن أن تساعدهم كثيرًا في تحفيز الأنظمة العصبية الإدراكية، كما يمكن تدريب وتعزيز قدرة الطفل على التركيز من خلال ألعاب التركيز التي تتطلب التفكير والتخطيط واستخدام الذاكرة، مثل لعبة الكلمات المتقاطعة والألغاز وألعاب الورق مثل الذاكرة وأونو، وكذلك لعبة مجرد الجلوس التي تتضمن تحدي الطفل على الجلوس دون أن يتحرك أو يتململ لأطول مدة يستطيعها.

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