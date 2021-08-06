هكذا أعلن الهلال انضمام ماثيوس بيريرا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن انضمام البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى صفوفه رسميًا قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ماثيوس بيريرا هلالي رسميًا

وكان نادي ويست بروميتش قد أصدر، قبل قليل، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله انتقال ماثيوس بيريرا إلى الهلال رسميًا، دون الإعلان عن التكاليف المادية للصفقة، متمنيًا للاعب البرازيلي التوفيق في خطوته الجديدة.

وانضم بيريرا صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف ويست بروميتش صيف عام 2019 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه بشكل نهائي، وخاض معه 77 مباراة خلال الموسمين الماضيين، ونجح في تسجيل 20 هدفًا.

الهلال يعلن انضمام بيريرا

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو كشف من خلالها التعاقد مع ماثيوس بيريرا، حيث ظهر في بدايته جماهير تُتابع الأخبار، قبل أن يظهر اللاعب البرازيلي في النهاية معلنًا الانضمام إلى الزعيم.

وجاء في مقطع الفيديو: “وردنا هذا النبأ التالي عن صفقة انتقال لاعب مهم ومتميز من الدوري الإنجليزي إلى نادي الهلال السعودي تشير آخر الأخبار إلى أن اللاعب قرر الرحيل من ناديه هو لاعب مهم جدًا بالفريق وحقق أرقامًا متميزة”.

وتحدث ماثيوس بيريرا قائلًا: “في عالم كرة القدم العب لتكون سعيدًا، لتكون سعيدًا بما تكتبه في قصتك.. كرة القدم مثل الموسيقى في كل بلد لها ألحانها سأكون نغمة السامبا في لحن عربي، كرة القدم والموسيقى هما لغة العالم.. مهمتي اليوم هي مواصلة اللعب وكتابة التاريخ سأفعل”.

وظهر ماثيوس بيريرا في ختام الفيديو، وقال: “أهلًا بالجميع.. سيبدأ الآن المؤتمر الصحافي، شكرًا للجميع على الحضور أود القول والتوضيح للجميع، أنا اخترت الهلال هي رغبتي، وهو الأمر الذي أود توضيحه لكم في هذا المؤتمر”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة