هكذا ودع برشلونة ميسي

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عبر “تويتر” أول رسالة منه لنجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي وذلك بعد إعلان رحيله عن صفوف النادي رسميًا مساء اليوم الخميس.

وقضى ميسي في صفوف البارشا 21 عامًا، حيث انضم لأكاديمية في النادي في عام 2000 وكان عمره وقتها 13 سنة، ولعب مع الفريق الأول بالنادي في سن الـ17 وبالتحديد في عام 2004 ثم أثرى العالم كله بفنه ومهاراته بداية من 2004 حتى 2021، بعد إعلان رحيله عن النادي بصورة رسمية بسبب عدم تجديد العقد.

برشلونة يوجه الشكر لـ ميسي

ونشر حساب البارشا مجموعة من أهداف ليونيل ميسي منذ صعوده للفريق الأول وحتى رحيله مع توجيه عبارة ” شكرًا لك ليو” باللغة الإنجليزية.

وأكد النادي الكتالوني في بيانه قائلًا: “بسبب ما يعانيه النادي ماليًا ومن الناحية الاقتصادية ووفقًا لاشتراطات رابطة الدوري الإسباني، نعلن أن ميسي لن يستمر في صفوف الفريق، وبسبب هذه الظروف فإن اللاعب والنادي لم يتوصلا إلى اتفاق”.

وكان عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا انتهى مع برشلونة، في صيف العام الحالي، حيث بدأت المفاوضات مع النجم الأرجنتيني لتجديد العقد قبل 4 أشهر من الآن.

العوائق الاقتصادية تمنع النجم الأرجنتيني من البقاء

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ميسي قرر عدم تجديد عقده بسبب عدم اقتناعه بمشروع نادي برشلونة للمستقبل، إضافة لوجود عوائق اقتصادية ومالية تمنعه من الاستمرار في صفوف النادي.

وتم تداول مؤخرًا صورة لـ ميسي مع مجموعة من نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، مما أثار الجدل حول اقترابه من ترك برشلونة والانضمام للفريق الباريسي.

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