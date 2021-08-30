هل تؤدي الهواتف الذكية للإصابة بقصر النظر؟

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رد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور معن الخراشي، على معلومة شائعة تزعم أن استخدام الهواتف الذكية يؤدي للإصابة بقصر النظر.

فيديو | استشاري طب وجراحة العيون د. معن الخراشي: أجهزة الجوال والآيباد ليست سببًا مباشرًا في قصر النظر.. ويجب على الأهل فحص نظر أطفالهم#الراصد pic.twitter.com/NjhEMeVZaC — الراصد (@alraasd) August 29, 2021

إجهاد للعين:

وقال الخراشي في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن استخدام الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية ليس من الأسباب المباشرة في قصر النظر، ولكنها يسببان إجهادًا وجفافًا بالعين.

وتابع أنه لا ينصح لمن هم أقل من عامين باستخدامهما نهائيًّا، كما يجب على الوالدين القيام بفحص نظر أطفالهم حتى في حالة عدم ظهور أعراض تشير إلى إصابتهم بقصر النظر.

نظارات:

ولفت الخراشي إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات ويرتدون نظارات، يجب أن يحافظ على استخدامهم لها بشكل مستمر؛ وذلك لتجنب الإصابة بقصر النظر.

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