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هل تؤدي الهواتف الذكية للإصابة بقصر النظر؟
لا ينصح لمن هم أقل من عامين باستخدامه

هل تؤدي الهواتف الذكية للإصابة بقصر النظر؟

2021/08/30
الساعة 1:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هل تؤدي الهواتف الذكية للإصابة بقصر النظر؟ هواتف ذكية
المواطن - متابعة

رد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور معن الخراشي، على معلومة شائعة تزعم أن استخدام الهواتف الذكية يؤدي للإصابة بقصر النظر.

إجهاد للعين: 

وقال الخراشي في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن استخدام الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية ليس من الأسباب المباشرة في قصر النظر، ولكنها يسببان إجهادًا وجفافًا بالعين.

وتابع أنه لا ينصح لمن هم أقل من عامين باستخدامهما نهائيًّا، كما يجب على الوالدين القيام بفحص نظر أطفالهم حتى في حالة عدم ظهور أعراض تشير إلى إصابتهم بقصر النظر.

نظارات: 

ولفت الخراشي إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات ويرتدون نظارات، يجب أن يحافظ على استخدامهم لها بشكل مستمر؛ وذلك لتجنب الإصابة بقصر النظر.

 


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