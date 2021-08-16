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هل تغطي وثيقة الضمان الصحي الأجهزة الطبية؟
يجوز ذلك شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية

هل تغطي وثيقة الضمان الصحي الأجهزة الطبية؟

2021/08/16
الساعة 9:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هل تغطي وثيقة الضمان الصحي الأجهزة الطبية؟ الضمان الصحي
المواطن - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.

تأمين السفر: 

وفي وقت سابق، قال مجلس الضمان الصحي إن التأمين الحالي مختلف عن تأمين السفر الذي يوفر الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء السفر إلى الدول الأخرى.

كما أوضح أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل تغطية الحالات الطارئة، وكذلك تكاليف علاج فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع استقبال السعودية للسائحين.

 


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