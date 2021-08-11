هل رفض عبدالله الزوري جدولة مستحقاته مع الشباب؟

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عبدالله الزوري حقيقة رفضه جدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى الليوث.

عبدالله الزوري يكشف الحقيقة

وأكد الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن نواف العابد وافق على طلب إدارة نادي الشباب بجدولة مستحقاته من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فيما رفض عبدالله الزوري الجدولة ومطالبًا بالمبلغ كاملًا.

ورد عبدالله الزوري على تغريدة بن عبدالعزيز قائلًا: “أن تتهم شخصًا هذا سهل جدًا، لكن أن تثبت التهمة بالأدلة الصريحة يصعب عليك.. عزيزي عليك أن تثبت هذه الكلام أو تعتذر فورًا عن نشرها بدون إثبات، وإلا سوف أتخذ الإجراءات الرسمية ضدك”.

الشباب يستعد لمواجهة أبها

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة مضيفه أبها، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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