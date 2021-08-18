هل يتأثر الاتحاد بغياب أحمد حجازي؟

المواطن - مروة نبيل

يغيب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، ما أثار قلق الجماهير.

الاتحاد يفقد أحمد حجازي

وكان أحمد حجازي قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب الدور نصف النهائي، ليتأكد غيابه عن نهائي البطولة العربية، وحاولت إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي رفع الإنذار ومشاركته، ولكنها لم تنجح.

ويُعد أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تحسن الأداء الدفاعي كثيرًا، لذلك كانت تأمل الجماهير مشاركته في المباراة النهائية.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع غياب المدافع الدولي، وبات اسم حجازي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وأكد مشجعو الاتحاد أن الفريق سيفتقده ضد الرجاء، خاصة أنه من أفضل المحترفين حاليًا.

نهائي البطولة العربية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح العميد للظهور بشكل مميز وحصد لقبه العربي الثاني.

ويحظى العميد بدعم كبير سواء رسمي أو جماهيري قبل مباراته المرتقبة في نهائي البطولة العربية، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.

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