هل يتفاوض الهلال مع محمد العويس؟

المواطن - مروة نبيل

يخيم الغموض على مصير حارس المرمى محمد العويس مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الهلال.

وسيط يعرض محمد العويس على الهلال

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حقيقة دخول إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في مفاوضات مع محمد العويس لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال العجلان: “عرض وسيط سعودي اسم الحارس محمد العويس على إدارة الهلال للتعاقد معه بعد أن اقترب عقده مع الأهلي من النهاية، ولكن إدارة الهلال لم تعطِ الرد برغبتها من عدمها حتى الآن”.

وارتبط اسم العويس أيضًا بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أكدت تقارير صحافية أن إدارة مسلي آل معمر تسعى للتعاقد معه، لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل الأسترالي براد جونز.

العويس يرغب في الرحيل

وأثار حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، العويس الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي، حيث أبدى عدم رضاه عن وضع النادي في أكثر من مرة خلال الموسم الماضي، ملمحًا لرحيله رغم أن عقده مستمر حتى موسم 2021/ 2022.

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