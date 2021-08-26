هل يرحل عبدالرحمن العبيد عن النصر؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن عبدالرحمن العبيد أصبح قريبًا من الرحيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الحالية.

عبدالرحمن العبيد يقترب من الرحيل

واستبعد المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، النجم عبدالرحمن العبيد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمباراة التعاون اليوم، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع العالمي، بعد الانضمام إلى صفوفه فترة الانتقالات الشتوية عام 2018.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن مانو مينيز لا يرغب في استمرار عبدالرحمن العميد مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استقدام محمد قاسم قادمًا من صفوف الفيصلي في صفقة انتقال حر.

وكان وكيل اللاعبين، فهد سارح قد أكد أن عبدالرحمن العبيد يملك عرضين من فريقي الاتحاد والاتفاق، وسط أنباء عن تفضيله للانضمام إلى العميد، الذي اقترب من شراء المدة المتبقية في عقده.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد التعاون، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الـ14 برصيد نقطة.

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