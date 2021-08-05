هل يستعير الاتحاد علي مبخوت من الجزيرة؟

المواطن - مروة نبيل

يرتبط اسم مهاجم الجزيرة الإماراتي، علي مبخوت بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بداية من الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد لن يضم علي مبخوت

وأعلن نادي الجزيرة عن تجديد عقد الإماراتي الدولي علي مبخوت رسميًا حتى عام 2026، بعد تألقه اللافت مع الفريق خلال منافسات الموسم الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف الصحافي أحمد الجدي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استمرار المفاوضات مع العميد، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مصدر من نادي الجزيرة: تجديد علي مبخوت مع الفريق لاستمراره وغير مطروح مسألة إعارته لنادي الاتحاد”.

مهاجم منتخب مصر الحل لأزمة الاتحاد

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى طوال الفترة الماضية لحسم صفقة مبخوت، لرغبتها في تدعيم هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الجزيرة تمسك باستمرار المهاجم الدولي قبل أن يُجدد عقده رسميًا.

وترغب الإدارة الاتحادية في رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأشارت تقارير إلى أن مهاجم منتخب مصر الأول، مصطفى محمد قد يدخل في حسابات الإدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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