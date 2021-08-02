هل ينجح الاتحاد في الإبقاء على سعود عبدالحميد؟

المواطن - مروة نبيل

تبذل إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مجهودًا كبيرًا لاستمرار سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يجتمع مع وكيل سعود عبدالحميد:

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوكيل أعمال سعود عبدالحميد، فهد باقديم، هو يؤكد أن إدارة نادي الاتحاد طلبت منه عقد اجتماعًا اليوم، من أجل تحديد مصير اللاعب.

ودخل سعود عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحظى سعود باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، فيما أكدت تقارير مؤخرًا اهتمام الهلال والنصر بضمه.

هجوم على سعود بسبب الأولمبياد:

ولم يظهر سعود عبدالحميد بالمستوى المتوقع مع المنتخب السعودي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من بعض الرياضيين والجماهير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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