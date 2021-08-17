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هل يُدير حكم محلي نهائي السوبر السعودي 2021؟
سيجمع بين الهلال والفيصلي

هل يُدير حكم محلي نهائي السوبر السعودي 2021؟

2021/08/17
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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هل يُدير حكم محلي نهائي السوبر السعودي 2021؟ كأس السوبر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن قراره بشأن الاستعانة بحكم محلي لقيادة نهائي كأس السوبر السعودي 2021.

حقيقة تولي حكم سعودي لنهائي السوبر السعودي

وقال ياسر المسحل: “لقد أتحنا المجال لكافة الأندية في جميع البطولات، لطلب حكام أجانب، وأي فريق يرغب ويدفع الرسوم، سنوفر له الحكم الأجنبي”، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشره حساب “الشرق الأوسط” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واعتمد الاتحاد السعودي السماح للأندية في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم
رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل

الهلال يواجه الفيصلي

ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس السوبر السعودي 2021، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق وحصد لقب السوبر، فيما يأمل الفيصلي تحقيق مفاجأة جديدة، وتجاوز عقبة الزعيم؛ والتتويج بالبطولة.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly


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