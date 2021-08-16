هوية حكم مباراة الاتحاد والرائد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، هوية حكام مباراة الاتحاد والرائد في افتتاح الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم الحكام

وسيقود الحكم السعودي سامي الجريس مباراة العميد ضد الرائد، وسيعاونه كل من عمر الجمل وأحمد العتيق وسيكون عبدالصمد البكري حكمًا رابعًا، بينما سيكون عبدالله الشهري حكمًا للفيديو وسيكون الحكم فهد العمري مساعده.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أشار خلال حلقة أمس الأحد في برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC إلى أنه لن يوجد حكام أجانب في مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين على أن يعودوا بمباريات الجولة الثالثة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تواجد حكام أجانب في مباراتي النصر وضمك، والهلال ضد الطائي، فيما أدار بقية المباريات طواقم تحكيم سعودية.

غضب عارم لدى الاتحاديين

وكان العميد خسر الأربعاء الماضي، أمام فريق الفيحاء بهدف دون مقابل بالجولة الأولى وهي الخسارة التي تسببت في حالة من الغضب العارم لجماهير العميد، حيث هاجموا المدرب البرازيلي فابيو كاريلي واللاعب فهد المولد بسبب تراجع مستواه.

ومن المنتظر قيام المدرب كاريلي باختيار التشكيلة المناسبة للفريق الأول لـ الاتحاد في مواجهة الرائد مع وجود توقعات بجلوس فهد المولد على دكة البدلاء وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا مع العميد.

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