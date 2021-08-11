‎الرئيسية
جديد الأخبار
هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني
يحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة

هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني

2021/08/11
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني
المواطن - واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالمعرض الرقمي المتنقل في صيف عسير لهذا العام، وذلك في حديقة الروضة بأبها، ويحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة.

تطورات تقنية حديثة

ويهدف الفرع من إقامة المعرض إلى إبراز الجهود بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيلها في توعية مختلف فئات المجتمع بصورة تتناسب مع أحدث قوالب التطور الإلكتروني.

وأكد مدير الفرع جابر الشهري، أن المعرض يأتي ضمن مشاركات الفرع في صيف عسير، والذي بلغ عدد زواره منذ افتتاحه أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة ، حيث اطلعوا على العديد من البرامج التوعوية التي نظمها الفرع ضمن حملاته التوعوية من أبرزها برنامج ” الخوارج شرار الخلق” و”رب اجعل هذا البلد آمناً “.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمطار غزيرة وبرد وسيول على عسير حتى الـ8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار