هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني

المواطن - واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالمعرض الرقمي المتنقل في صيف عسير لهذا العام، وذلك في حديقة الروضة بأبها، ويحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة.

تطورات تقنية حديثة

ويهدف الفرع من إقامة المعرض إلى إبراز الجهود بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيلها في توعية مختلف فئات المجتمع بصورة تتناسب مع أحدث قوالب التطور الإلكتروني.

وأكد مدير الفرع جابر الشهري، أن المعرض يأتي ضمن مشاركات الفرع في صيف عسير، والذي بلغ عدد زواره منذ افتتاحه أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة ، حيث اطلعوا على العديد من البرامج التوعوية التي نظمها الفرع ضمن حملاته التوعوية من أبرزها برنامج ” الخوارج شرار الخلق” و”رب اجعل هذا البلد آمناً “.

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