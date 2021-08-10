والد ليونيل ميسي يعلن وجهته الجديدة رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن خورخي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، عن الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني بعد رحيله عن نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والد ليونيل ميسي يكشف وجهته

وتواجد خورخي ميسي في مطال “إل برات” بمدينة برشلونة، استعدادًا للسفر إلى العاصمة الفرنسية، وبسؤاله عن توقيع ليونيل لنادي باريس سان جيرمان اليوم، رد قائلًا: “نعم”.

وبشأن المسؤول عن رحيل ليونيل ميسي من برشلونة، قال خلال تصريحاته لقناة “لا سيكستا” الإسبانية: “عليكم أن تعرفوا ذلك من النادي”، وعما إذا كان النجم الأرجنتيني حزينًا لمغادرته الفريق الكتالوني، علق قائلًا: “ألم تر؟”.

وأكدت تقارير صحافية فرنسية، أن طائرة ليونيل ميسي ستصل إلى باريس اليوم الثلاثاء، وسيجري الكشف الطبي، ويوقع على تعاقد مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النجم الأرجنتيني يُغادر برشلونة

وكشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي مؤخرًا عدم التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل صاحب الـ34 عامًا لتجديد عقده، مشيرًا إلى رحيله رسميًّا عن الفريق الكتالوني بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وأوضح رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في مؤتمر صحافي، أن لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني، منعتهم من تجديد عقد النجم الأرجنتيني، الذي ودع الفريق الكتالوني عبر مؤتمر ودخل في نوبة بكاء حزنًا على الرحيل.

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