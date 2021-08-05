وباء خطير يظهر في أوروبا بعد 40 عامًا من اختفائه

المواطن - متابعة

عادت حمى الخنازير الإفريقية للظهور مؤخرًا في القارة الأمريكية وفي شرق ألمانيا، بعد غياب دام لنحو 40 عامًا متسببة بقتل أعداد كبيرة من الحيوانات.

رصد حالات في الدومينيكان

وفي التفاصيل فإنه في أواخر يوليو قد رصدت حالات في جمهورية الدومينيكان هي الأولى منذ حوالي 40 سنة.

من جهتها دعت المنظمة العالمية لصحة الحيوان لاتّخاذ تدابير عاجلة، للحدّ من انتشار هذا المرض المعدي.

حمى الخنازير الإفريقية

يذكر أن حمى الخنازير الإفريقية التي انتشرت في بادئ الأمر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا تشكّل خطرًا حتّى الآن على البشر.

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