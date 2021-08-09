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وحدة الأحوال تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية في الجوف
بهدف تفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية

وحدة الأحوال تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية في الجوف

2021/08/09
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وحدة الأحوال تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية في الجوف
المواطن - الجوف

وفّر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، خدمة وحدة الأحوال المتنقلة، وذلك في مقر الفرع، خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خدماتها لمنسوبي ومراجعي الفرع، بكل سهولة ويسر، وتوفير الجهد والوقت في مراجعة مقر الأحوال المدنية، وتفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.

خدمات الوحدة: 

من جانبه، أوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، أن الخدمات التي تقدمها الوحدة تتضمن خدمة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل المهنة وخدمة الحصول على شريحة بيانات مواطن “برنت”، ومتطلباتها، مقدمًا شكره وتقديره لإدارة الأحوال بالمنطقة على تعاونهم، متطلعًا إلى مزيدٍ من الشراكة بين الجانبين.

وحدة الأحوال تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية في الجوف - المواطن وحدة الأحوال تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية في الجوف - المواطن


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