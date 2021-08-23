وحدة الحماية بالرياض تباشر أكثر من 11 ألف بلاغ خلال 1442

المواطن - الرياض

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن وحدة الحماية الاجتماعية بالعاصمة الرياض باشرت خلال العام الهجري الماضي 1442هـ، 11,700 بلاغ وصلها من خلال الرقم المجاني لمركز بلاغات العنف الأسري (1919)، أو من خلال ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

بلاغات يومية:

ويتعامل موظفو الوحدة مع البلاغات اليومية بحسب مهامهم، حيث يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم ثم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف ما بين الحرجة ومنخفضة الخطورة.

خدمات وحدة الحماية:

يذكر أن وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشر والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت لبعض الحالات إذا لزم الأمر.

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