ورطة لـ رومارينيو مع إدارة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وضع اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نفسه في ورطة، وذلك بعد أن كتب تعليقًا هجوميًا ضد قرار إدارة النادي بإقالة مواطنه فابيو كاريلي من تدريب الفريق الكروي الأول.

سبب إقالة كاريلي من تدريب الاتحاد

وكانت إدارة العميد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقالة المدرب كاريلي من تدريب الفريق بعد خسارة البطولة العربية أول أمس السبت ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

تعليق رومارينيو الذي ورطه

وكتب رومارينيو تعليقًا هجوميًا عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: ” شيء غريب ما هذا القرار !”.

ولكن حُذف التعليق فيما بعد ولكن جماهير الاتحاد كانت تناقلته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يضع رومارينيو في ورطة كبيرة قد تؤدي إلى رحيله عن صفوف الفريق.

يذكر أن إدارة أنمار الحائلي كانت استقرت على إقالة كاريلي لعدم وجود رؤية واضحة لديه، من أجل تطوير مستوى الفريق الكروي الأول، إضافة إلى عدم رغبته في ضم مهاجم رغم احتياج الفريق لمهاجم بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وبعد خسارة البطولة العربية، سيواجه العميد فريق الفيصلي بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري المحترفين، بعد الخسارة من الفيحاء بالجولة الأولى والفوز على الرائد بالجولة الثانية.

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